:[目的/ 意义]在大国博弈日益突出的背景下,数据已经成为国家重要的竞争要素和战略资源,且数据的使用正在改变经济、政府和社会。2019 年12 月,美国发布了《联邦数据战略与2020 年行动计划》,对其主要内容进行梳理分析,有助于推进中国数据战略资源的管理与应用。[方法/ 过程]通过对《联邦数据战略与2020 年行动计划》文本内容进行详细分析,从使命宣言、原则与实践、年度行动计划等层面对相关内容进行梳理、提炼并在此基础上进行评析。[结果/ 结论]研究结果得出四点重要启示:在战略由来方面,《联邦数据战略》从横向来看是美国数字战略的重要组成部分,从纵向来看是美国整体数据战略发展进程中的重要一环;在形成机制方面,充分发挥了部门宏观统筹协调、社会各界广泛参与机制;在战略制定方面,注重战略愿景与行动计划的高度关联;在战略内容方面,强调对数据资产的管理及促进各类主体对数据资源的有效获取和使用。由此,结合中国具体实践提出政策建议。