:[目的/ 意义]对孙子以情报先导的兵学思想体系进行解读,总结和探讨情报工作在军事理论体系中的重要地位和作用。[方法/ 过程]由探讨“知论”出发,考察孙子所建立的体系严密的情报理论,并通过总结其与“战论”的关系,考察其对构建孙子兵学思想体系的作用。[结果/ 结论]孙子突出强调了情报的先导作用,并由此而建立了独特的兵学思想体系,揭示了战争的本质,需要引起足够的重视。