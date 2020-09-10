[1]熊剑平.孙子以情报为先导的兵学思想体系*[J].情报杂志,2020,(09):11.
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孙子以情报为先导的兵学思想体系*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年09期
页码:
11
栏目:
出版日期:
2020-09-10

文章信息/Info

Title:
Sun Tzu’s Military Science System Guided by Intelligence
作者:
熊剑平
国防科技大学国际关系学院 南京 210039
关键词:
孙子兵学理论情报先导情报基础理论情报史
摘要:
:[目的/ 意义]对孙子以情报先导的兵学思想体系进行解读,总结和探讨情报工作在军事理论体系中的重要地位和作用。[方法/ 过程]由探讨“知论”出发,考察孙子所建立的体系严密的情报理论,并通过总结其与“战论”的关系,考察其对构建孙子兵学思想体系的作用。[结果/ 结论]孙子突出强调了情报的先导作用,并由此而建立了独特的兵学思想体系,揭示了战争的本质,需要引起足够的重视。
更新日期/Last Update: 1900-01-01