[1]熊剑平.孙子以情报为先导的兵学思想体系*[J].情报杂志,2020,(09):11.
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孙子以情报为先导的兵学思想体系*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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11
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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Sun Tzu’s Military Science System Guided by Intelligence
- 作者:
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熊剑平
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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孙子; 兵学理论; 情报先导; 情报基础理论; 情报史
- 摘要:
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:[目的/ 意义]对孙子以情报先导的兵学思想体系进行解读,总结和探讨情报工作在军事理论体系中的重要地位和作用。[方法/ 过程]由探讨“知论”出发,考察孙子所建立的体系严密的情报理论,并通过总结其与“战论”的关系,考察其对构建孙子兵学思想体系的作用。[结果/ 结论]孙子突出强调了情报的先导作用,并由此而建立了独特的兵学思想体系,揭示了战争的本质,需要引起足够的重视。
更新日期/Last Update:
1900-01-01