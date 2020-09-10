[1]王丹丹 吴思洁.英国科研数据开放共享的关键问题思考*[J].情报杂志,2020,(09):163.
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英国科研数据开放共享的关键问题思考*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年09期
页码:
163
栏目:
出版日期:
2020-09-10

文章信息/Info

Title:
Analysis of Key Problems in Open Sharing Research Data of UK
作者:
王丹丹 吴思洁
河南科技大学管理学院 洛阳 471023
关键词:
开放数据科研数据战略规划开放共享英国
摘要:
:[目的/ 意义]明确实现科研数据开放共享的关键问题,为我国制订高效的开放科研数据发展规划,推动开放科学建设提供最佳实践借鉴。[方法/ 过程]英国是世界范围内开放科研数据的先行者,在学术界享有盛誉,其缜密、科学的战略规划是引领其发展的重要蓝图。采用文献与案例研究相结合的方式,对英国的实践进行分析,总结关键问题以及英国应对关键问题的战略选择。[结果/ 结论]实现科研数据开放共享,必须解决好数据政策、激励措施、协同网络、服务体系以及资金支持等方面的问题,英国的做法值得借鉴和参考。现阶段我国应把制订开放数据战略放在首位,明确利益相关群体,从整体上规划和协调,充分认识开放科研数据的复杂性,加强关键问题研究。

相似文献/References:

[1]崔 涛 胡 杨 李 青.荷兰代尔夫特理工大学科研数据管理实践及启示*[J].情报杂志,2020,(07):119.

更新日期/Last Update: 1900-01-01