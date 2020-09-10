:[目的/ 意义]明确实现科研数据开放共享的关键问题,为我国制订高效的开放科研数据发展规划,推动开放科学建设提供最佳实践借鉴。[方法/ 过程]英国是世界范围内开放科研数据的先行者,在学术界享有盛誉,其缜密、科学的战略规划是引领其发展的重要蓝图。采用文献与案例研究相结合的方式,对英国的实践进行分析,总结关键问题以及英国应对关键问题的战略选择。[结果/ 结论]实现科研数据开放共享,必须解决好数据政策、激励措施、协同网络、服务体系以及资金支持等方面的问题,英国的做法值得借鉴和参考。现阶段我国应把制订开放数据战略放在首位,明确利益相关群体,从整体上规划和协调,充分认识开放科研数据的复杂性,加强关键问题研究。