[1]王 秉 吴 超 游玉宇 曾飞雁.疫情防控的情报视角及逻辑*[J].情报杂志,2020,(09):52.
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疫情防控的情报视角及逻辑*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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52
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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An Intelligence Perspective and Logic for Epidemic Prevention and Control
- 作者:
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王 秉1; 2 吴 超1; 2 游玉宇3 曾飞雁4
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1. 中南大学资源与安全工程学院 长沙 410083;2. 中南大学安全理论创新与促进研究中心 长沙 410083;3. 湖南航天医院 长沙 410205;4. 新化县人民医院 娄底 417600
- 关键词:
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疫情; 疫情防控; 情报视角; 疫情情报; 安全情报学
- 摘要:
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:[目的/ 意义]疫情防控至关重要,关乎人民群众健康安全,关乎经济发展和社会稳定大局,关乎国家安全,而疫情防控离不开情报及情报工作支持。因此,情报是疫情防控不可或缺的视角,探讨疫情防控的情报视角及逻辑具有重要理论和现实意义。[方法/ 过程]基于情报学(特别是安全情报学) 角度,结合新冠肺炎疫情所引发的安全问题及安全治理需求,分析情报在疫情防控中的价值及情报视角的疫情防控工作难点,并提出情报视角的疫情防控工作逻辑。[结果/ 结论]研究发现,疫情情报缺失是疫情防控工作的难点之一,情报维是疫情防控工作的必需维度之一,情报视角的疫情防控工作思路是将情报纳入疫情防控的工作原则,并倡导和实施情报主导的疫情防控。
更新日期/Last Update:
1900-01-01