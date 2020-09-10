:[目的/ 意义]疫情防控至关重要,关乎人民群众健康安全,关乎经济发展和社会稳定大局,关乎国家安全,而疫情防控离不开情报及情报工作支持。因此,情报是疫情防控不可或缺的视角,探讨疫情防控的情报视角及逻辑具有重要理论和现实意义。[方法/ 过程]基于情报学(特别是安全情报学) 角度,结合新冠肺炎疫情所引发的安全问题及安全治理需求,分析情报在疫情防控中的价值及情报视角的疫情防控工作难点,并提出情报视角的疫情防控工作逻辑。[结果/ 结论]研究发现,疫情情报缺失是疫情防控工作的难点之一,情报维是疫情防控工作的必需维度之一,情报视角的疫情防控工作思路是将情报纳入疫情防控的工作原则,并倡导和实施情报主导的疫情防控。