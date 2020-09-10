:[目的/ 意义]恐怖主义等非传统安全威胁的兴起,对传统的威胁模型和情报预警工作提出了新的挑战。深刻洞悉恐怖主义威胁与传统安全威胁的质的区别,准确把握传统威胁模型的缺陷,构建新的威胁模型,对于改进情报预警工作意义重大。[方法/ 过程]从辛格的威胁模型出发,探讨传统威胁模型的实质,在此基础上剖析其先天缺陷、应用缺陷以及改进策略。[结果/ 结论]辛格模型实际上是以对威胁行为体的意图与能力的认识为基础的。这就导致威胁评估被直接默认为对威胁行为体的评估,而威胁对象则往往处于被预设的状态或被忽略。辛格用以评估国家能力与意图的参照对象、指标,运用到反恐情报预警时,缺乏足够的可观察性和可操作性,存在很明显的局限性和不适用性。应对辛格模型做出改进,在关注威胁行为体意图与能力的基础上,补充威胁对象、环境等要素,从目标吸引力和目标弱点评估威胁对象的易受攻击性,从安全形势和社会情境评估环境。