[1]汪明敏.辛格威胁模型应用于反恐情报预警的缺陷与改进策略[J].情报杂志,2020,(09):39.
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辛格威胁模型应用于反恐情报预警的缺陷与改进策略()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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39
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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The Defects of Singer’s Threat Model Applied to Counter-terrorism IntelligenceWarning and Its Corresponding Improvement Measures
- 作者:
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汪明敏
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战略支援部队信息工程大学洛阳校区 洛阳 471003
- 关键词:
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情报预警; 反恐; 威胁模型; 威胁对象; 恐怖主义
- 摘要:
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:[目的/ 意义]恐怖主义等非传统安全威胁的兴起,对传统的威胁模型和情报预警工作提出了新的挑战。深刻洞悉恐怖主义威胁与传统安全威胁的质的区别,准确把握传统威胁模型的缺陷,构建新的威胁模型,对于改进情报预警工作意义重大。[方法/ 过程]从辛格的威胁模型出发,探讨传统威胁模型的实质,在此基础上剖析其先天缺陷、应用缺陷以及改进策略。[结果/ 结论]辛格模型实际上是以对威胁行为体的意图与能力的认识为基础的。这就导致威胁评估被直接默认为对威胁行为体的评估,而威胁对象则往往处于被预设的状态或被忽略。辛格用以评估国家能力与意图的参照对象、指标,运用到反恐情报预警时,缺乏足够的可观察性和可操作性,存在很明显的局限性和不适用性。应对辛格模型做出改进,在关注威胁行为体意图与能力的基础上,补充威胁对象、环境等要素,从目标吸引力和目标弱点评估威胁对象的易受攻击性,从安全形势和社会情境评估环境。
更新日期/Last Update:
1900-01-01