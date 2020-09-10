:[目的/ 意义]“9・11”事件后,美国战略反情报成为破坏外国情报实体、维护自身安全的先手棋。探究美国国家反情报战略的演进逻辑,分析特朗普政府国家反情报战略调整,对构建中国特色反情报机制具有现实意义。[方法/ 过程]自“9・11”事件至今,美国政府公开发布6 份国家反情报战略报告,2020 年2 月特朗普政府公开最新版《2020-2022 年国家反情报战略》。通过历史分期和文本梳理展现特朗普政府国家反情报战略的时代方位、最新动向以及对中美关系的影响。[结果/ 结论] 我国要见招拆招,高度重视特朗普政府国家反情报战略调整带来的挑战,汲取美国国家反情报战略发展的经验教训,完善多层次反情报防御网络,健全全领域反情报联动机制,深化反情报协作的伙伴关系。