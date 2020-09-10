:[目的/ 意义] 提出一种基于多维指标的学科交叉融合发展态势分析的方法,从多个角度探究我国医学学科近四十年来的交叉发展态势。[方法/ 过程]首先,在借鉴前人研究成果的基础上,设计从交叉度、交叉规模和交叉时序三个角度测度特定学科或领域跨学科发展态势的分析方法,并对特定指标进行数学论证。进而,基于Web ofScience(WOS)数据库收录的医学学科的文献数据和Incites 平台上的学科类别信息,从上述角度对该学科1980-2019 年的学科交叉发展态势进行综合分析。[结果/ 结论] 虽然仅基于WOS 数据导致部分分析结果与实际情况略有偏差,但总体看来医学与其他学科的交叉越来越广泛而深入,在近几年这种交叉融合关系趋于稳定,未来与各学科间的交叉融合将会更加深入,使得医学成为技术与人文并重的新医学。而这种多维度分析特定学科跨学科交叉发展态势的方法可以作为现有学科交叉研究的补充。