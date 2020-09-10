[1]彭知辉.论情报编写中作者的角色定位*[J].情报杂志,2020,(09):33.
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论情报编写中作者的角色定位*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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33
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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On the Author’s Role in Intelligence Writing
- 作者:
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彭知辉
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中国人民公安大学国家安全学院 北京 100038
- 关键词:
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情报编写; 作者; 实际作者; 名义作者
- 摘要:
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:[目的/ 意义]情报编写的作者由不同的实体担任,分为实际作者和名义作者。只有明确作者的角色定位,才能编撰出符合要求的情报产品。[方法/ 过程]首先厘清两种类型作者不同的角色定位,然后辨别他们之间的关系。[结果/ 结论]实际作者由情报人员担任,承担具体的情报编写任务,但必须去主体化。名义作者是由情报机构担任,是情报编写活动的组织管理者,但不能干预实际作者的情报编写活动。在情报编写中,实际作者代名义作者立言,同时两者保持一定的联系与疏离。
更新日期/Last Update:
1900-01-01