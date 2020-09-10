:[目的/ 意义]情报编写的作者由不同的实体担任,分为实际作者和名义作者。只有明确作者的角色定位,才能编撰出符合要求的情报产品。[方法/ 过程]首先厘清两种类型作者不同的角色定位,然后辨别他们之间的关系。[结果/ 结论]实际作者由情报人员担任,承担具体的情报编写任务,但必须去主体化。名义作者是由情报机构担任,是情报编写活动的组织管理者,但不能干预实际作者的情报编写活动。在情报编写中,实际作者代名义作者立言,同时两者保持一定的联系与疏离。