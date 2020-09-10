[1]马曙辉 淦述荣 焦文慧.基于美国解密发明信息的国防专利转移效果特征研究[J].情报杂志,2020,(09):58.
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基于美国解密发明信息的国防专利转移效果特征研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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58
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Transfer Effect Characteristics of National Defense PatentsBased on American Decryption Invention Information
- 作者:
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马曙辉1; 2 淦述荣2 焦文慧2
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1. 南京理工大学知识产权学院 南京 210094;2. 中国航天科工集团知识产权研究中心 北京 100074
- 关键词:
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创新扩散; 国防专利; 专利许可; 专利转移; 解密; 发明信息
- 摘要:
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:[目的/ 意义]研究美国国防专利转移效果特征,对改进我国国防专利制度,提升国防专利转移绩效具有重要意义。[方法/ 过程]通过技术创新、扩散渠道、扩散效果、社会环境4 个维度提出国防专利技术转移效果应具备的特征,基于美国解密发明信息,通过专利转移分析,深度剖析美国国防专利转移效果的相关数据。[结果/ 结论]研究结果得出美国国防专利转移效果特征为保密发明解密周期短、专利权利人创新实力强、专利军民融合程度高、专利许可需求程度高、专利转移产出规模大、公共服务体系完善、专利转移机构专业化、重视大众传播媒介、专利转移政策导向明确、专利转移机制保障有效、专利转移具有产业聚集效应等特征,并提出加强我国国防专利转移的建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01