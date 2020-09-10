:[目的/ 意义]研究美国国防专利转移效果特征,对改进我国国防专利制度,提升国防专利转移绩效具有重要意义。[方法/ 过程]通过技术创新、扩散渠道、扩散效果、社会环境4 个维度提出国防专利技术转移效果应具备的特征,基于美国解密发明信息,通过专利转移分析,深度剖析美国国防专利转移效果的相关数据。[结果/ 结论]研究结果得出美国国防专利转移效果特征为保密发明解密周期短、专利权利人创新实力强、专利军民融合程度高、专利许可需求程度高、专利转移产出规模大、公共服务体系完善、专利转移机构专业化、重视大众传播媒介、专利转移政策导向明确、专利转移机制保障有效、专利转移具有产业聚集效应等特征,并提出加强我国国防专利转移的建议。