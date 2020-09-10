:[目的/ 意义]通过分析《年报》影响力指数CI(简称CI) 和楼文高等新修正指数(简称NCI) 的不足,构建更合理的基于复合总被引频次(TC)、5 年影响因子(IF5) 和即年指标(IM)3 个指标的新影响力指数(简称CI3 )。[ 方法/ 过程]该文对信息与新闻传播学期刊进行实证研究,根据其TC、IF5 和IM 数据的实际分布规律和已有的研究成果,先对IF5 和IM 取开平方、对TC 取开3 次方预处理,再进行极差归一化以及计算NCI 和CI3 值,使指标数据和CI3值接近于服从正态分布规律和具有较好的区分度。[结果/ 结论] CI3 既可克服CI 和NCI 不能反映期刊统计当年和被引高峰的缺陷,比CI 和NCI 能更好地揭示期刊中期(被引高峰) 和统计当年的真实影响力,又可克服TC 很大而IF 很小的期刊排名比较靠前的缺陷,对期刊发展更具指导意义,使排名结果更合理和客观。