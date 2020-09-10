[1]楼文高 王莹莹 程金福 于晓虹.基于3 个指标的新影响力指数CI3 的研究及其实证分析*[J].情报杂志,2020,(09):183.
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基于3 个指标的新影响力指数CI3 的研究及其实证分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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183
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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On the Research of the New Academic Journal Clout Index CI3 Based onThree Indexes and Its Empirical Analysis
- 作者:
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楼文高1; 2 王莹莹2 程金福3 于晓虹3
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1. 上海商学院校长办公室 上海 200235;2. 上海理工大学出版印刷与艺术设计学院 上海 200093;3. 上海商学院文法学院 上海 200235
- 关键词:
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期刊; 影响力指数CI; 三个指标的新影响力指数CI3 ; 正态分布规律
- 摘要:
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:[目的/ 意义]通过分析《年报》影响力指数CI(简称CI) 和楼文高等新修正指数(简称NCI) 的不足,构建更合理的基于复合总被引频次(TC)、5 年影响因子(IF5) 和即年指标(IM)3 个指标的新影响力指数(简称CI3 )。[ 方法/ 过程]该文对信息与新闻传播学期刊进行实证研究,根据其TC、IF5 和IM 数据的实际分布规律和已有的研究成果,先对IF5 和IM 取开平方、对TC 取开3 次方预处理,再进行极差归一化以及计算NCI 和CI3 值,使指标数据和CI3值接近于服从正态分布规律和具有较好的区分度。[结果/ 结论] CI3 既可克服CI 和NCI 不能反映期刊统计当年和被引高峰的缺陷,比CI 和NCI 能更好地揭示期刊中期(被引高峰) 和统计当年的真实影响力,又可克服TC 很大而IF 很小的期刊排名比较靠前的缺陷,对期刊发展更具指导意义,使排名结果更合理和客观。
更新日期/Last Update:
1900-01-01