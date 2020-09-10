[1]刘小宇 纪雪梅 王 芳.我国科学数据共享平台的被引用状况调查与分析―――以国家科技基础条件平台为例[J].情报杂志,2020,(09):168.



我国科学数据共享平台的被引用状况调查与分析―――以国家科技基础条件平台为例