[1]刘小宇 纪雪梅 王 芳.我国科学数据共享平台的被引用状况调查与分析―――以国家科技基础条件平台为例[J].情报杂志,2020,(09):168.
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我国科学数据共享平台的被引用状况调查与分析―――以国家科技基础条件平台为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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168
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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How Does Academic Literature Cite Scientific Data on the National Science &Technology Infrastructure Platform
- 作者:
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刘小宇1 纪雪梅1 王 芳2
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1. 山东理工大学科技信息研究所 淄博 255049;2. 南开大学商学院信息资源管理系 天津 300071
- 关键词:
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科学数据; 国家科技基础条件平台; 学术文献; 内容分析法
- 摘要:
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:[目的/ 意义] 对科学数据共享平台的被引用状况进行调查和分析能发现科学数据引用中存在的问题,有助于科学数据的组织、查询和规范引用。[ 方法/ 过程] 基于内容分析法,对科学数据在学术文献中的被引用位置、作用、句式特点、可回溯性和被引时间等进行编码并统计分析。[ 结果/ 结论] 目前科学数据在文献中的被引位置、作用、句式特点等均存在一定的规律,可用于数据与文献的关联;文献中引用科学数据的方式多样,但存在普遍的不规范现象;科学数据共享平台提供的数据引用声明不具体、数据检索途径不完善,对学术文献引用的科学数据进行追溯和获取困难;文献引用科学数据的时间也具有一定规律性,一般在数据制作后的3 年左右达到被引高峰。
更新日期/Last Update:
1900-01-01