[1]林 华.普通网络谣言与焦点网络谣言的传播逻辑异同*[J].情报杂志,2020,(09):116.
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普通网络谣言与焦点网络谣言的传播逻辑异同*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年09期
页码:
116
栏目:
出版日期:
2020-09-10

文章信息/Info

Title:
The Similarities and Differences of Spreading Logics Between Common InternetRumor and Focus Internet Rumor
作者:
林 华
中国政法大学法治政府研究院 北京 100088
关键词:
网络谣言普通网络谣言焦点网络谣言政府规制
摘要:
:[目的/ 意义]当前学界对网络谣言传播多采取一元化的研究路径,忽视了网络谣言的类型化区分,因此需要基于不同的网络谣言类型去揭示不同的传播逻辑,并采取差异化的治理策略。[方法/ 过程]文章结合网络谣言传播的理论与实践,以类型化为视角分析不同网络谣言传播的逻辑异同,包括普通网络谣言的传播逻辑和焦点网络谣言的传播逻辑。[结果/ 结论]并非所有的网络谣言都需要政府的直接规制,普通网络谣言宜由言论市场自我调节,具有严重社会危害性、虚假的焦点网络谣言宜由政府直接规制,政府应建立涵盖针对传播信息、传播载体和传播者的由弱到强的规制措施梯度体系。

相似文献/References:

[1]滕 婕 夏志杰 罗梦莹 王筱莉.基于Multi-Agent 的网络谣言传播事件中信息主体信任识别研究*[J].情报杂志,2020,(03):105.
[2]童文胜 易柏慧.网络辟谣:国内研究进展与理论分析框架[J].情报杂志,2020,(06):128.

更新日期/Last Update: 1900-01-01