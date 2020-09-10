[1]林 华.普通网络谣言与焦点网络谣言的传播逻辑异同*[J].情报杂志,2020,(09):116.
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普通网络谣言与焦点网络谣言的传播逻辑异同*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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116
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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The Similarities and Differences of Spreading Logics Between Common InternetRumor and Focus Internet Rumor
- 作者:
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林 华
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中国政法大学法治政府研究院 北京 100088
- 关键词:
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网络谣言; 普通网络谣言; 焦点网络谣言; 政府规制
- 摘要:
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:[目的/ 意义]当前学界对网络谣言传播多采取一元化的研究路径,忽视了网络谣言的类型化区分,因此需要基于不同的网络谣言类型去揭示不同的传播逻辑,并采取差异化的治理策略。[方法/ 过程]文章结合网络谣言传播的理论与实践,以类型化为视角分析不同网络谣言传播的逻辑异同,包括普通网络谣言的传播逻辑和焦点网络谣言的传播逻辑。[结果/ 结论]并非所有的网络谣言都需要政府的直接规制,普通网络谣言宜由言论市场自我调节,具有严重社会危害性、虚假的焦点网络谣言宜由政府直接规制,政府应建立涵盖针对传播信息、传播载体和传播者的由弱到强的规制措施梯度体系。
更新日期/Last Update:
1900-01-01