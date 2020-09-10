:[目的/ 意义]当前学界对网络谣言传播多采取一元化的研究路径,忽视了网络谣言的类型化区分,因此需要基于不同的网络谣言类型去揭示不同的传播逻辑,并采取差异化的治理策略。[方法/ 过程]文章结合网络谣言传播的理论与实践,以类型化为视角分析不同网络谣言传播的逻辑异同,包括普通网络谣言的传播逻辑和焦点网络谣言的传播逻辑。[结果/ 结论]并非所有的网络谣言都需要政府的直接规制,普通网络谣言宜由言论市场自我调节,具有严重社会危害性、虚假的焦点网络谣言宜由政府直接规制,政府应建立涵盖针对传播信息、传播载体和传播者的由弱到强的规制措施梯度体系。