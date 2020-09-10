[1]李贞贞 钟永恒.基于中文专利的产业概念层次体系构建方法研究*[J].情报杂志,2020,(09):73.
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基于中文专利的产业概念层次体系构建方法研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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73
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Construction Method of Industrial Concept HierarchyBased on Chinese Patents
- 作者:
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李贞贞1; 2 钟永恒1; 2
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1. 中国科学院武汉文献情报中心 武汉 430071;2. 科技大数据湖北省重点实验室 武汉 430071
- 关键词:
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产业概念层次体系; 中文专利; TextRank 模型; 近邻传播聚类算法; 通用词; 平均信息熵
- 摘要:
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[目的/ 意义]构建丰富的产业概念层次体系,有助于对产业数据资源进行有序组织,研究构建过程中关键词识别与层级关系确定的方法。[方法/ 过程]以产业中文专利数据为来源,引入平衡语料与平均信息熵提取通用词并过滤;融合位置、词性、TF-IDF 与外部知识库特征,改进TextRank 模型有效识别关键词;最后结合产业专家知识、深度学习和近邻传播聚类(AP)算法生成产业概念层次体系。[ 结果/ 结论] 实验选取“ 汽车制造”产业进行实证分析,结果显示在关键词抽取上较传统方法有了明显的提高,自动生成的三层次体系包含6 个一级关键词和23 个二级关键词。该方法能够有效提升构建效率,实现高效的动态更新,为产业数据资源科学管理提供新思路。
更新日期/Last Update:
1900-01-01