[1]李 月.突发公共卫生事件中公共政策主题演化研究*―――以国家中心城市官方微信为例[J].情报杂志,2020,(09):143.
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突发公共卫生事件中公共政策主题演化研究*―――以国家中心城市官方微信为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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143
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Evolution of Public Policy Topics in Emergent Public Health Events―――Taking the Official WeChat of the National Central City as an Example
- 作者:
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李 月
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中共成都市委党校 成都 610110
- 关键词:
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突发公共事件; 公共政策; 主题演化; LDA 模型; 政务微信
- 摘要:
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:[目的/ 意义]官方微信公众号具有向公众及时、准确传递公共政策信息的重要作用,以此为样本探索突发公共事件中政府发布政策主题的规律与策略,从关注度和认同度两方面分析公众对不同政策主题的认知,有助于政府未来在危机管理中更有效地制定和传递公共政策。[ 方法/ 过程] 选取新型冠状病毒防控期间,9 个国家中心城市“城市发布”微信公众号的5 782 条公共政策数据,采用后离散时间法结合LDA 主题模型识别公共政策的主题和关键词,以天为粒度计算文档-主题分布概率。[结果/ 结论]最终得出25 个政策主题的发布强度、关注度和认同度的演化趋势,并比较了政府主题发布强度与公众认知之间的差异,为政府未来政策制定提供参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01