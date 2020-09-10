:[目的/ 意义]官方微信公众号具有向公众及时、准确传递公共政策信息的重要作用,以此为样本探索突发公共事件中政府发布政策主题的规律与策略,从关注度和认同度两方面分析公众对不同政策主题的认知,有助于政府未来在危机管理中更有效地制定和传递公共政策。[ 方法/ 过程] 选取新型冠状病毒防控期间,9 个国家中心城市“城市发布”微信公众号的5 782 条公共政策数据,采用后离散时间法结合LDA 主题模型识别公共政策的主题和关键词,以天为粒度计算文档-主题分布概率。[结果/ 结论]最终得出25 个政策主题的发布强度、关注度和认同度的演化趋势,并比较了政府主题发布强度与公众认知之间的差异,为政府未来政策制定提供参考。