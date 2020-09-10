[1]李 彦 曾润喜.新冠疫情会成为国际互联网治理制度变迁的新节点吗?*―――制度变迁、中美冲突与国家安全因应[J].情报杂志,2020,(09):110.
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新冠疫情会成为国际互联网治理制度变迁的新节点吗?*―――制度变迁、中美冲突与国家安全因应()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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110
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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The COVID-19 and Sino-US Conflict in International Internet Governance
- 作者:
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李 彦1 曾润喜2
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1. 广州大学新闻与传播学院 广州 510006;2. 重庆大学新闻学院 重庆 401331
- 关键词:
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疫情; 国际互联网治理; 中美冲突; 芯片; 物联网
- 摘要:
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:[目的/ 意义]新冠疫情爆发以来,中美双方围绕芯片、5G、第三代互联网等议题冲突不断,对中美间的网络关系进行研究有利于我国未雨绸缪、更好地参与国际互联网治理。[方法/ 过程]回顾国际互联网治理制度变迁的三个节点中的权力与话语之争,总结影响国际互联网治理制度变迁的主要因素;分析疫情期间中美在国际互联网治理领域的冲突,讨论疫情是否有可能会成为国际互联网治理制度变迁的新节点。[结果/ 结论]技术和理念是影响国际互联网治理制度变迁的两个主要因素;疫情因素会使美国加强对国际互联网的控制,因而短时间内互联网治理制度不大会朝着我国期望的方向改变;后疫情时代的中国在技术、理念和国际合作等方面应有因应之策。
更新日期/Last Update:
1900-01-01