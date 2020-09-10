:[目的/ 意义]新冠疫情爆发以来,中美双方围绕芯片、5G、第三代互联网等议题冲突不断,对中美间的网络关系进行研究有利于我国未雨绸缪、更好地参与国际互联网治理。[方法/ 过程]回顾国际互联网治理制度变迁的三个节点中的权力与话语之争,总结影响国际互联网治理制度变迁的主要因素;分析疫情期间中美在国际互联网治理领域的冲突,讨论疫情是否有可能会成为国际互联网治理制度变迁的新节点。[结果/ 结论]技术和理念是影响国际互联网治理制度变迁的两个主要因素;疫情因素会使美国加强对国际互联网的控制,因而短时间内互联网治理制度不大会朝着我国期望的方向改变;后疫情时代的中国在技术、理念和国际合作等方面应有因应之策。