[1]李 荣 刘 静 李梦辉 罗梓超.基于基金项目数据的人工智能技术前沿性测度研究*―――技术创新决策视角分析[J].情报杂志,2020,(09):81.
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基于基金项目数据的人工智能技术前沿性测度研究*―――技术创新决策视角分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年09期
页码:
81
栏目:
出版日期:
2020-09-10

文章信息/Info

Title:
Frontier Measurement of Artificial Intelligence Technology:Analysis Based on Fund Project Data from the Perspective of Technology Innovation Decision-making
作者:
李 荣 刘 静 李梦辉 罗梓超
北京市科学技术情报研究所 北京 100044
关键词:
人工智能 前沿性测度 前沿技术技术创新决策 战略坐标图基金项目
摘要:
:[目的/ 意义] 借助基金项目数据的创新投入量化特征,设计探测指标对人工智能技术主题的前沿性给予量化评测,以揭示人工智能不同技术主题的前沿进展态势。[方法/ 过程]基于词汇方法识别出人工智能领域主要创新型国家基金项目中蕴含的前沿技术主题,提出“立项强度”与“研发投入力度”两项指标对主题的前沿性进行评测,并将战略坐标图引入技术主题所属前沿程度的归类判定分析。[结果/ 结论]研究将所识别出的21 个技术主题按其前沿性划分为“爆发期”“爆发前期”与“持续关注期”三类,表明所采用方法能够实现对技术主题前沿性的归类研判。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01