:[目的/ 意义]当前,中美针对新兴的区块链技术展开战略制高点的争夺,对专利审查周期的研究可以更好地帮助中国企业进行国际专利布局。[方法/ 过程]采用生存模型对2009-2019 年中美区块链技术发明专利从申请到授权审查周期的影响因素进行了分析。[结果/ 结论]中国对本土区块链专利没有加速审查,相反,美国专利局给予本土申请人更快的审查速度,以加速本国申请人在区块链技术的竞争优势;此外,中美两国对高质量的区块链技术专利的审查周期相对较短。这反映了中美两国在新兴技术上的专利审查机制的差异和相同点。