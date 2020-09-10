[1]黄鲁成 张家欣 袁 菲 李 晋.中国老年居家技术重点研发领域识别研究*[J].情报杂志,2020,(09):95.
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中国老年居家技术重点研发领域识别研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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95
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Identification of Key Research and Development Fields ofHome Technology for the Elderly in China
- 作者:
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黄鲁成 张家欣 袁 菲 李 晋
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北京工业大学经济与管理学院 北京 100124
- 关键词:
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老年居家; 居家技术; 研发机会; 技术方向; 技术识别; 专利分析
- 摘要:
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:[目的/ 意义]老年居家技术重点研发领域的识别为我国技术发展提供了方向,对于提高我国技术竞争力,满足老年人日常生活需求具有重要意义。[方法/ 过程]利用专利数据和问卷数据,从技术差距、当前技术需求、未来技术需求三个方面综合识别我国老年居家技术重点研发领域,进一步识别出重点研发领域中包含的核心、热点、前沿技术及相应的产品。[结果/ 结论]结果表明中国老年居家技术重点研发领域为卫生间设备类、理疗装置及起居设施类两个子领域,应重点关注浴缸、马桶、椅子、床、移动辅助设施(personal mobility vehicle)等9 种产品的研发,同时将警报、远程控制、监控、障碍监测等技术应用到产品研发中。
更新日期/Last Update:
1900-01-01