:[目的/ 意义]为了得到信息聚合发展现状和趋势,以iSchools 院校图书情报的信息聚合发展趋势为对象进行分析。[方法/ 过程]利用RSS 在iSchools 院校数据库中查询并获取信息聚合有关成果,构成与研究条件相符的对象集合,根据数据预处理法实现数据处理,其中包含将对象集合内各统计特征分布情况与关联性依据相应方式计算或者转换,获取相关研究的增长率、高频词汇分布情况和时间-关键词矩阵,并从相关成果增长率、主题分布和新兴主题检测等方面实现图书情报的信息聚合发展趋势分析。[结果/ 结论] 分析结果表明:从论文发表数量层面看,年度论文的总发表量呈线性增长;热点分布趋势为文献关键词的整体规范性比较强,同义表述情况基本上不存在,高频关键词针对性不是很强;主题分布主要集中在信息聚合下应用实践、数据处理视角下知识管理、公共服务视角下信息数据聚合方面;新兴主题趋势为信息环境类主题、本体和语义网类主题、数据科学和机器学习及数据分析等主题。