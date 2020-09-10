[1]光夏磊 王 秉 吴 超 胡 丹.大数据环境下情报主导的安全管理模式研究*[J].情报杂志,2020,(09):157.
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大数据环境下情报主导的安全管理模式研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年09期
页码:
157
栏目:
出版日期:
2020-09-10

文章信息/Info

Title:
Intelligence-Led Safety & Security Management (ILSM) Model ina Big Data Environment
作者:
光夏磊12 王 秉12 吴 超12 胡 丹3
1. 中南大学资源与安全工程学院 长沙 410083;2. 中南大学安全理论创新与促进研究中心 长沙 410083;3. 中南大学公共管理学院 长沙 410083
关键词:
大数据情报主导安全管理体系安全管理模型智慧安全
摘要:
:[目的/ 意义]在大数据环境下,情报是变革安全管理的助推器,并对安全管理具有统领和支撑作用。因此,开展大数据环境下情报主导的安全管理研究具有十分重要的理论与现实意义。[方法/ 过程] 分析大数据环境下安全管理对情报的依赖性,以及情报在安全管理流程中的主导作用,进而提出大数据环境下情报主导的安全管理体系,并构建大数据环境下情报主导的安全管理模型。[结果/ 结论] 研究表明,大数据环境下的情报对安全管理具有重要价值。情报是安全管理的智慧之源,是推动安全管理趋向科学化、精准化和智能化的重要方法和工具。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01