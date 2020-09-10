:[目的/ 意义] 随着跨学科研究的不断深入与发展,从数量庞大的科学文献中挖掘对于目标学科来说具有较大合作可能性的跨学科相关知识,有助于促进学科间知识的融合,从而进一步推动学科的创新性发展。[ 方法/ 过程]提取目标学科节点文献-其跨学科参考文献-跨学科参考文献关键词关系数据。以跨学科参考文献关键词被目标学科引用的强度,测定其与目标学科的相关性;以该关键词在目标学科中作为作者标引关键词出现的频次,测定其知识输入新颖程度。两者结合,构建学科相关新颖性指数(IDN 指数),计算跨学科引文关键词在目标学科中的新颖且相关程度,识别在目标学科具有较大合作潜力的跨学科相关知识。[结果/ 结论]以《中国图书馆学报》《情报学报》和《图书情报工作》2018 年的载文及其参考文献为实证样本,发现IDN 指数能从引文关键词中有效识别与图书情报学科具有较高合作潜能的跨学科知识。