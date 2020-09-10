:[目的/ 意义]绿色技术创新是推动我国生态文明建设和绿色转型发展的关键途径。企业作为绿色技术创新的重要主体,促进企业将更多技术创新活动聚焦于清洁能源、节能减排、环境友好等技术领域是助推绿色转型发展的关键。[方法/ 过程]基于LMDI 模型,采用中国上市公司2007-2016 年的绿色技术专利申请数据,建构包括特定绿色专利研发优先序、绿色专利份额和研发活动规模的绿色技术专利因素分解模型,利用区间分解和时间序列分解相结合的方式对中国上市公司各类绿色技术专利申请数量变动的影响因素进行分析。[结果/ 结论] 研究表明研发活动规模对替代能源、节能减排、交通运输、废物管理等各类绿色技术专利的增长起最主要推动作用,各类绿色技术专利的发展趋势和研发优先序指标的变化因绿色技术类型而异。研究结论有助于制定针对性的绿色技术创新管理政策、促进措施及研发策略。