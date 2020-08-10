[目的/ 意义]热点公共事件中网络社会情绪的聚集是公共危机发生的力量源。对其进行研究和治理,是网络时代舆情治理的重要议题。[方法/ 过程]通过个案研究法、内容分析法和问卷调查法,对网络热点事件中社会情绪演进的影响因素进行探讨。[结果/ 结论]研究发现,事件评价、危害管控、刺激叠加与网络社会情绪显著相关。舆情应对对网络社会情绪的影响效果显著。专家型、政府官员型网民的网络审判对网络社会情绪产生影响的可能性最大。网络社会情绪疏导应实现危害管控能力现代化,适时调控与转变负向事件评价;发挥专家、官员的意见领袖作用,正确导引网络审判;督促与运用舆论对象回应,推动舆情消音;树立媒体现代传播责任观,完善网络情绪表达媒体引导机制。