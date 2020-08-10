[1]朱代琼 王国华.热点公共事件中网络社会情绪演进的影响因素研究*―――基于“ 高铁霸座”事件的探讨[J].情报杂志,2020,(08):94.
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热点公共事件中网络社会情绪演进的影响因素研究*―――基于“ 高铁霸座”事件的探讨()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年08期
- 页码:
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94
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-08-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Influencing Factors of Emotional Evolution ofCyber Society in Hot Public Events―――Based on the "High Speed Rail Overlord" Incident
- 作者:
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朱代琼 王国华
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华中科技大学公共管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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热点公共事件; 舆情治理; 网络社会情绪; 情绪疏导; “高铁霸座”
- 摘要:
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[目的/ 意义]热点公共事件中网络社会情绪的聚集是公共危机发生的力量源。对其进行研究和治理,是网络时代舆情治理的重要议题。[方法/ 过程]通过个案研究法、内容分析法和问卷调查法,对网络热点事件中社会情绪演进的影响因素进行探讨。[结果/ 结论]研究发现,事件评价、危害管控、刺激叠加与网络社会情绪显著相关。舆情应对对网络社会情绪的影响效果显著。专家型、政府官员型网民的网络审判对网络社会情绪产生影响的可能性最大。网络社会情绪疏导应实现危害管控能力现代化,适时调控与转变负向事件评价;发挥专家、官员的意见领袖作用,正确导引网络审判;督促与运用舆论对象回应,推动舆情消音;树立媒体现代传播责任观,完善网络情绪表达媒体引导机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01