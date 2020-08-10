[1]赵菲菲 王宇琪 周庆山 孔庆超.个人信息保护政策网络评价的文本分析建模研究[J].情报杂志,2020,(08):154.
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个人信息保护政策网络评价的文本分析建模研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年08期
- 页码:
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154
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-08-10
文章信息/Info
- Title:
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A Text Analysis Modeling Research of Personal Information ProtectionPolicy Opinion on Social Media
- 作者:
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赵菲菲1; 2 王宇琪2 周庆山1 孔庆超2
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1. 北京大学信息管理系 北京 100871;2. 复杂系统管理与控制国家重点实验室,中国科学院自动化研究所 北京 100190
- 关键词:
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社会化媒体; 个人信息保护政策; 公众评价; 深度学习; 评价词表
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着信息技术的快速发展,网络在带给我们便利性的同时,也给个人信息保护带来了很多挑战,挖掘公众对个人信息保护相关政策的评价对于政府相关部门了解民意、确保政策顺利推行具有重要现实意义。[方法/ 过程]对个人信息保护政策社会化媒体用户评论文本数据进行了6 个政策维度的划分,构建了用于辅助挖掘公众评价的政策评价词表,并利用深度学习模型实现了社会化媒体下公众对个人信息保护政策在不同政策维度的评价判别。[结果/ 结论]实验验证了本文构建的利用融合政策评价词特征的深度学习模型对于自动分析个人信息保护政策网民评价判别的有效性,且模型支持在政策内容、政策环境、政策宣传、政府信任多个维度上的评价分析。
更新日期/Last Update:
1900-01-01