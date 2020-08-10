[目的/ 意义]中美贸易争端之始即围绕国际贸易法的国家安全例外条款展开。美国在贸易摩擦中多次借国家安全之名行贸易保护之实。研究国家安全例外条款,有助于我国在涉外法律斗争中运用国际法武器维护国家安全利益。[方法/ 过程]通过研究世界贸易组织专家组在“乌克兰诉俄罗斯运输限制措施案”中所做报告,梳理《关税及贸易总协定》第21 条的适用规则。[结果/ 结论]明确世贸组织成员虽然总体上有权自行判断其“基本国家安全利益”,但应接受必要性、适用情形和善意原则的限制,以及世贸组织的客观审查。我国应以专家组的裁判为基础,借助国际法规则应对美国单边制裁措施,及时完善国际投资协定的安全例外条款,构建国家安全例外的适用体系。