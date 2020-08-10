[目的/ 意义] 信息数字社会背景下自媒体信息传播的特点和失信问题得到集中凸显,在社会信用体系建设条件下我国自媒体信用治理体系建设仍存在短板和不足,在此基础上提出自媒体信用治理的要素和机制,以及当前构建自媒体信用治理体系的对策建议。[方法/ 过程]社会信用体系建设实践反映了数字生产力发展条件下广义信用的内涵,在这一理论下,产生于数字社会中的自媒体表征了数字社会中人们行为的存在状态,对自媒体进行治理应全面考虑主体的相关行为。[结果/ 结论]构建自媒体信用治理体系应遵循“疏胜于堵”和“标本兼治”的原则,重点加强“集合众智、汇集众力”进行人人监管、联合不同部门和平台进行协同治理、基于数据分析处理进行精准化治理和依托分级分类管理建立信用奖惩机制等方面的工作。