[1]俞立平 周娟美.科技评价中兼顾均值与区分度的标准化方法研究*―――动态最小均值逼近标准化方法[J].情报杂志,2020,(08):180.
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科技评价中兼顾均值与区分度的标准化方法研究*―――动态最小均值逼近标准化方法()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年08期
- 页码:
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180
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-08-10
文章信息/Info
- Title:
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Standardization Method Considering Mean and Discrimination in theScience and Technology Evaluation:Standardization Method ofDynamic Minimum Mean Approximation
- 作者:
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俞立平1 周娟美2
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1. 浙江工商大学统计与数学学院 杭州 310018;2. 中北大学经济与管理学院 太原 030051
- 关键词:
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自然权重; 指标均值; 区分度; 标准化; 动态最小均值逼近标准化方法
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对科技评价中数据标准化后评价指标均值不相等会导致自然权重以及评价指标区分度较低问题,该文将其放在一个系统框架里进行研究。[方法/ 过程]该文提出了一种新的动态最小均值逼近标准化方法,并以中国知网《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学)》中图书馆情报与文献学20 种CSSCI 期刊为例进行了实证研究。[结果/ 结论]动态最小均值逼近标准化方法能够保证评价指标再次标准化后均值相等,并且能够增加标准化指标的区分度,同时也能增加评价结果的区分度;动态最小均值逼近标准化方法可与动态最大均值逼近标准化方法结合使用;采用动态最小均值逼近标准化方法会影响评价结果;要特别注意专家人为打分值的均值与区分度标准化问题;指标均值与区分度兼顾标准化问题有待进一步探索。
更新日期/Last Update:
1900-01-01