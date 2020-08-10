[目的/ 意义]伊拉克战争结束后的十余年间,美国空军对其情报工作的领导关系、情报力量的组织和管理方式进行了持续性地改革调整。研究美国空军的情报管理体制改革,可为我军情报建设提供借鉴。[方法/ 过程]从冷战后美国空军情报管理体制的历史变化出发,梳理伊拉克战争后美国空军情报工作面临的问题,分析其情报管理体制改革的手段、成效与不足。[结果/ 结论]情报管理体制必须与情报工作实际相适应。美国空军通过建立对军种情报工作的统一领导,充分整合了军种情报资源,使空军情报工作能同时满足国家战略决策与联合作战的需要。