[1]余贺麟.伊拉克战争后美国空军情报管理体制改革研究[J].情报杂志,2020,(08):34.
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伊拉克战争后美国空军情报管理体制改革研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年08期
页码:
34
栏目:
出版日期:
2020-08-10

文章信息/Info

Title:
The Reform of the United States Air Force IntelligenceManagement after the Iraq War
作者:
余贺麟
国防科技大学国际关系学院 南京 210039
关键词:
美国空军情报管理军种情报机构军事情报
摘要:
[目的/ 意义]伊拉克战争结束后的十余年间,美国空军对其情报工作的领导关系、情报力量的组织和管理方式进行了持续性地改革调整。研究美国空军的情报管理体制改革,可为我军情报建设提供借鉴。[方法/ 过程]从冷战后美国空军情报管理体制的历史变化出发,梳理伊拉克战争后美国空军情报工作面临的问题,分析其情报管理体制改革的手段、成效与不足。[结果/ 结论]情报管理体制必须与情报工作实际相适应。美国空军通过建立对军种情报工作的统一领导,充分整合了军种情报资源,使空军情报工作能同时满足国家战略决策与联合作战的需要。

相似文献/References:

[1]余贺麟 武文汇.论日本走向情报大国之路*[J].情报杂志,2020,(01):10.

更新日期/Last Update: 1900-01-01