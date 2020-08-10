[1]余贺麟.伊拉克战争后美国空军情报管理体制改革研究[J].情报杂志,2020,(08):34.
点击复制
伊拉克战争后美国空军情报管理体制改革研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2020年08期
- 页码:
-
34
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2020-08-10
文章信息/Info
- Title:
-
The Reform of the United States Air Force IntelligenceManagement after the Iraq War
- 作者:
-
余贺麟
-
国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
-
美国空军; 情报管理; 军种情报机构; 军事情报
- 摘要:
-
[目的/ 意义]伊拉克战争结束后的十余年间,美国空军对其情报工作的领导关系、情报力量的组织和管理方式进行了持续性地改革调整。研究美国空军的情报管理体制改革,可为我军情报建设提供借鉴。[方法/ 过程]从冷战后美国空军情报管理体制的历史变化出发,梳理伊拉克战争后美国空军情报工作面临的问题,分析其情报管理体制改革的手段、成效与不足。[结果/ 结论]情报管理体制必须与情报工作实际相适应。美国空军通过建立对军种情报工作的统一领导,充分整合了军种情报资源,使空军情报工作能同时满足国家战略决策与联合作战的需要。
更新日期/Last Update:
1900-01-01