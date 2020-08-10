[目的/ 意义]专利转移对象的有效识别,对高校有的放矢推送专利、促进专利转化具有积极意义。[ 方法/过程]研究首先在总结专利文本特征和产品文献特征的基础上,运用“三步法”分别抽取专利功能结构语义信息和产品功能结构,并将产品功能聚类后依所属技术领域映射到IPC 小类,最后结合关键词与IPC 分类号提出了专利和产品功能相似度的综合测度指标计算模型,以此识别专利技术转移对象,并用我国高校石墨烯领域专利数据进行验证。[结果/ 结论]该方法能表征市场与技术关联,从产品角度反观高校专利与企业的吻合性,识别思路更为科学,效果更为优良。