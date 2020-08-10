[1]伊惠芳 吴 红.基于产品-功能分析的高校专利转移对象识别研究*―――以我国石墨烯领域为例[J].情报杂志,2020,(08):63.
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基于产品-功能分析的高校专利转移对象识别研究*―――以我国石墨烯领域为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年08期
- 页码:
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63
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-08-10
文章信息/Info
- Title:
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A Study on Universities Patent Transfer Object Recognition Based on Product FunctionAnalysis by Taking the Graphene Patents in China as an Example
- 作者:
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伊惠芳1; 2 吴 红3
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1. 中国科学院文献情报中心 北京 100190;2. 中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系 北京 100190;3. 山东理工大学科技信息研究所 淄博 255049
- 关键词:
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功能分析; 专利转移; 相似度计算; 对象识别; 高校专利; 主题聚类
- 摘要:
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[目的/ 意义]专利转移对象的有效识别,对高校有的放矢推送专利、促进专利转化具有积极意义。[ 方法/过程]研究首先在总结专利文本特征和产品文献特征的基础上,运用“三步法”分别抽取专利功能结构语义信息和产品功能结构,并将产品功能聚类后依所属技术领域映射到IPC 小类,最后结合关键词与IPC 分类号提出了专利和产品功能相似度的综合测度指标计算模型,以此识别专利技术转移对象,并用我国高校石墨烯领域专利数据进行验证。[结果/ 结论]该方法能表征市场与技术关联,从产品角度反观高校专利与企业的吻合性,识别思路更为科学,效果更为优良。
更新日期/Last Update:
1900-01-01