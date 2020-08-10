[1]许云红 李仕林 许云丽.在线健康社区不同级别用户的参与行为研究:基于增长模型视角[J].情报杂志,2020,(08):137.
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在线健康社区不同级别用户的参与行为研究:基于增长模型视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年08期
- 页码:
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137
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-08-10
文章信息/Info
- Title:
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Participation Behavior of Users with Different Level Ranks in OnlineHealth Communities:A Growth Model Perspective
- 作者:
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许云红1 李仕林1 许云丽2
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1. 昆明理工大学管理与经济学院 昆明 650000;2. 玉溪第十六中学 玉溪 653100
- 关键词:
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在线健康社区; 用户参与行为; 增长模型; 甜蜜家园; 多元逻辑回归方法
- 摘要:
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[目的/ 意义]研究在线健康社区不同级别用户的参与行为模式特征及其影响因素有助于平台管理者了解用户的参与行为并为提升用户平台参与度、改善平台服务质量提供参考意见。[方法/ 过程]选择在线健康社区甜蜜家园为研究平台,依据用户社区等级和活跃度,将用户划分为3 个级别:初级组、中级组和高级组。针对这3 个级别的用户,利用增长模型研究其参与行为;并利用多元逻辑回归方法分析影响不同级别用户参与行为模式的因素。[ 结果/ 结论]数据分析结果表明,初级组、中级组和高级组的用户参与行为模式特征存在差异。用户积分、活跃度、好友平均隐私数、好友平均发帖数、空间访问量、好友数这些变量均有可能对用户发帖数增长模型的类别产生影响;对于初级组、中级组和高级组用户,这些变量的显著性和影响程度均有差异。
更新日期/Last Update:
1900-01-01