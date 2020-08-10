[目的/ 意义]研究在线健康社区不同级别用户的参与行为模式特征及其影响因素有助于平台管理者了解用户的参与行为并为提升用户平台参与度、改善平台服务质量提供参考意见。[方法/ 过程]选择在线健康社区甜蜜家园为研究平台,依据用户社区等级和活跃度,将用户划分为3 个级别:初级组、中级组和高级组。针对这3 个级别的用户,利用增长模型研究其参与行为;并利用多元逻辑回归方法分析影响不同级别用户参与行为模式的因素。[ 结果/ 结论]数据分析结果表明,初级组、中级组和高级组的用户参与行为模式特征存在差异。用户积分、活跃度、好友平均隐私数、好友平均发帖数、空间访问量、好友数这些变量均有可能对用户发帖数增长模型的类别产生影响;对于初级组、中级组和高级组用户,这些变量的显著性和影响程度均有差异。