[目的/ 意义]互联网购物方式逐渐成为主流消费趋势,同时,消费者隐私保护问题日益突出,“ 高关注低保护”的隐私悖论也被争议良久。[方法/ 过程]该文以态度三要素理论为基础构建模型,考察隐私认知、隐私情感、隐私意向之间的关系,研究隐私悖论形成路径。调查回收210 份有效问卷,利用SPSS 24. 0 和Amos24. 0 进行结构模型分析和多群组分析。[结果/ 结论]研究结果:隐私关注和隐私倦怠受到感知威胁严重性和感知自我效能的影响,隐私保护倾向和隐私保护脱离倾向受到隐私关注和隐私倦怠的影响,隐私经历在认知、情感和意向的关系上有调节作用。结论表明:隐私倦怠和隐私保护脱离倾向的引入可以有效解读隐私悖论,隐私关注和隐私倦怠的二元情感是悖论的核心,隐私悖论或是隐私保护意向的抉择所致,并且隐私经历会影响悖论的形成。