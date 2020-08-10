[1]吴丁娟 朱 侯.二元态度下的网购消费者隐私悖论形成机制*[J].情报杂志,2020,(08):160.
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二元态度下的网购消费者隐私悖论形成机制*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年08期
- 页码:
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160
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-08-10
文章信息/Info
- Title:
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The Formation Mechanism of Consumer Privacy Paradox inOnline Shopping under Dual Attitude
- 作者:
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吴丁娟1 朱 侯2
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1. 广州医科大学卫生管理学院 广州 511436;2. 中山大学资讯管理学院 广州 510006
- 关键词:
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网购消费者; 隐私悖论; 二元态度; 隐私倦怠; 隐私保护脱离
- 摘要:
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[目的/ 意义]互联网购物方式逐渐成为主流消费趋势,同时,消费者隐私保护问题日益突出,“ 高关注低保护”的隐私悖论也被争议良久。[方法/ 过程]该文以态度三要素理论为基础构建模型,考察隐私认知、隐私情感、隐私意向之间的关系,研究隐私悖论形成路径。调查回收210 份有效问卷,利用SPSS 24. 0 和Amos24. 0 进行结构模型分析和多群组分析。[结果/ 结论]研究结果:隐私关注和隐私倦怠受到感知威胁严重性和感知自我效能的影响,隐私保护倾向和隐私保护脱离倾向受到隐私关注和隐私倦怠的影响,隐私经历在认知、情感和意向的关系上有调节作用。结论表明:隐私倦怠和隐私保护脱离倾向的引入可以有效解读隐私悖论,隐私关注和隐私倦怠的二元情感是悖论的核心,隐私悖论或是隐私保护意向的抉择所致,并且隐私经历会影响悖论的形成。
更新日期/Last Update:
1900-01-01