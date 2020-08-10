[目的/ 意义]情报信息的分散化分布规律是情报活动的基石,一些交叉性、前沿性政策类情报文本,呈现明显分散化特征,探寻此类情报信息量化研究方法,具有重要学术意义和现实紧迫性。[方法/ 过程] 该文利用自然语言处理方法(Natural Language Processing,NLP),对旅游交通政策这一交叉领域的分散化政策演进进行量化分析。[结果/ 结论]研究验证了该方法对分散化政策类情报信息分析的适用性。结果表明:基于规则的命名实体识别对政策总量与结构的分析显示,发文总量逐年上升,不同时期政策结构有所差异。基于规则和统计模型的命名实体识别对政策制定主体的分析显示,政策颁发机构数量呈起伏上升趋势,多部门参与局面渐显。基于词性和句法分析的政策内容演进显示:“事故”始终是政策内容的语义核心词;语义聚焦主题词演进兼具继承性和发展性。