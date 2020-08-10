[目的/ 意义]解析全媒体时代媒体对舆情及情感的影响作用,挖掘媒体属性对舆情传播的影响机制,继而对耦合网络的舆情扩散进行疏导和有效控制。[方法/ 过程]根据情绪感染理论将情感引入SIR 模型,根据媒体作用设计了耦合网络的舆情动态传播过程,并对媒体属性、情感及耦合网络对舆情传播的影响进行对比分析。[ 结果/ 结论]改进的模型突出了全媒体时代媒体的重要作用,通过对比得出媒体报道力度、可信度和数量对舆情传播有正向推动作用,媒体报道加快了传播速度,对舆情具有情感导向作用,且负情感信息在传播中有更强生命力,耦合网络对传播具有推动作用等结论,并据此提出了具有针对性的舆情疏导策略,发挥全媒体时代媒体管控舆情的优势。