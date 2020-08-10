[1]魏 静 丁乐蓉 朱恒民 洪小娟 林 萍.全媒体时代基于情感和耦合网络的舆情传播模型研究*[J].情报杂志,2020,(08):110.
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全媒体时代基于情感和耦合网络的舆情传播模型研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年08期
- 页码:
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110
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-08-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Model of Public Opinion Communication Based on Emotion andCoupling Network in the Omnimedia Era
- 作者:
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魏 静1; 2 丁乐蓉1 朱恒民1 洪小娟1 林 萍1
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1. 南京邮电大学管理学院 南京 210003;2. 江苏高校哲学社会科学重点研究基地―信息产业融合创新与应急管理研究中心 南京 210003
- 关键词:
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全媒体时代; 舆情情感; 舆情传播; 耦合网络; SIR 模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]解析全媒体时代媒体对舆情及情感的影响作用,挖掘媒体属性对舆情传播的影响机制,继而对耦合网络的舆情扩散进行疏导和有效控制。[方法/ 过程]根据情绪感染理论将情感引入SIR 模型,根据媒体作用设计了耦合网络的舆情动态传播过程,并对媒体属性、情感及耦合网络对舆情传播的影响进行对比分析。[ 结果/ 结论]改进的模型突出了全媒体时代媒体的重要作用,通过对比得出媒体报道力度、可信度和数量对舆情传播有正向推动作用,媒体报道加快了传播速度,对舆情具有情感导向作用,且负情感信息在传播中有更强生命力,耦合网络对传播具有推动作用等结论,并据此提出了具有针对性的舆情疏导策略,发挥全媒体时代媒体管控舆情的优势。
更新日期/Last Update:
1900-01-01