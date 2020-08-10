[目的/ 意义] 重大疫情防控中个人隐私信息公开兼具公共利益维护与个人隐私保护双重维度,研究个人隐私信息内在的分类、作用机制,可以为现代治理体系下个人隐私信息的公开提供优化策略。[方法/ 过程] 通过解构个人隐私信息公开的内在逻辑,梳理不同层次的个人隐私信息类型,并基于法治与国家治理现代化视角,探讨重大疫情防控中个人隐私信息公开的精细化操作路径。[结果/ 结论] 重大疫情防控中个人隐私信息的公开包括身份信息与线下行为轨迹两种,身份信息公开的优化方案为:姓名+性别+所在市县的村镇或社区;线下行为轨迹公开的优化方案为:往返目的地信息+车次信息+住宿信息(名称)。