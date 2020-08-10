[目的/ 意义] 利用网络舆论大数据准确判别公众对不同政府部门的情感倾向,是当前社会计算领域的一个重要研究问题。这对于政府部门有效把握和响应舆情态势,提升公众满意度和信任度具有重要意义。[方法/ 过程]提出了一种基于深度神经网络的多任务判别模型,通过“卷积网络+残差网络”挖掘新闻文本隐含特征,实现新闻事件关联的政府部门识别,同时通过LSTM 网络以及注意力机制,融合新闻文本和用户评论特征,实现公众对政府部门的情感判别。[结果/ 结论]在测试数据集上的实验表明,与其他基准模型相比,所提模型的部门识别任务和情感判别任务在性能上具有明显优势;公众对科技、国防和公安三类部门的情感满意度较高。