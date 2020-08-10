[1]孙越恒 姚唯一 王文俊.面向政府部门的网络舆论情感判别研究*[J].情报杂志,2020,(08):88.
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面向政府部门的网络舆论情感判别研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年08期
页码:
88
栏目:
出版日期:
2020-08-10

文章信息/Info

Title:
Research on the Sentiment Discrimination of Network Public Opinion forGovernment Departments
作者:
孙越恒 姚唯一 王文俊
天津大学智能与计算学部 天津 300350
关键词:
网络舆论政府部门情感倾向深度神经网络判别模型满意度
摘要:
[目的/ 意义] 利用网络舆论大数据准确判别公众对不同政府部门的情感倾向,是当前社会计算领域的一个重要研究问题。这对于政府部门有效把握和响应舆情态势,提升公众满意度和信任度具有重要意义。[方法/ 过程]提出了一种基于深度神经网络的多任务判别模型,通过“卷积网络+残差网络”挖掘新闻文本隐含特征,实现新闻事件关联的政府部门识别,同时通过LSTM 网络以及注意力机制,融合新闻文本和用户评论特征,实现公众对政府部门的情感判别。[结果/ 结论]在测试数据集上的实验表明,与其他基准模型相比,所提模型的部门识别任务和情感判别任务在性能上具有明显优势;公众对科技、国防和公安三类部门的情感满意度较高。
更新日期/Last Update: 1900-01-01