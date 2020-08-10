[目的/ 意义] 针对新型冠状病毒肺炎疫情冲击下疫情信息发布存在的问题,建立现代治理视角下的疫情防控信息发布体系,为构建现代应急管理体系打下基础。[ 方法/ 过程] 收集整理中日两国疫情信息发布相关文献资料、网络资料,系统梳理了两国的疫情信息发布治理主体、法治保障、治理机制,并基于现代治理视角分析了日本疫情信息发布体系特点。[结果/ 结论]针对我国存在的短板和不足,对标日本疫情发布体系,从顶层管理体系设计、治理主体、法治保障等方面为现代治理视角下中国疫情信息发布体系构建和完善提出建议。