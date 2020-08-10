[1]任 妍.基于文本分析的我国竞争情报学科人才培养现状及对策研究[J].情报杂志,2020,(08):82.
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基于文本分析的我国竞争情报学科人才培养现状及对策研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年08期
页码:
82
栏目:
出版日期:
2020-08-10

文章信息/Info

Title:
Research on the Status Quo and Countermeasures of Talent Cultivation inChina’s Competitive Intelligence Discipline
作者:
任 妍
武汉大学信息管理学院 武汉 430072
关键词:
竞争情报人才培养专业建设学科平台文本分析 新型智库
摘要:
[目的/ 意义]经济全球化进程中,竞争情报人才作用日益凸显。通过文本分析研究竞争情报学科人才培养现状和问题,观察学科人才培养在对象、历史、理论、需求和载体等方面的学科特性具有现实意义。[方法/ 过程] 该文从竞争情报学科或研究方向设立情况、设立培养点方案以及竞争情报人才培养分析三个方面探讨竞争情报学科建设和人才培养现状并提出建议。[结果/ 结论]通过分析可以看出,人才培养体系与学科发展方向的日臻完善为竞争情报学科建设和人才培养互动发展奠定了基础和条件。但还存在人才培养的学科条件不充分和学科认同不广泛等问题。最后,提出了进一步增强竞争情报学科影响力,推进学科建设与人才培养互动发展的对策建议。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01