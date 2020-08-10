[目的/ 意义]定量分析是战略情报预测分析的重要方法策略。探讨以定量方法为灵魂的战略情报预测模型的基本结构和作用机理,科学评价该模型价值,对丰富战略情报预测方法路径、探究战略情报预测分析方法的未来发展有重要意义。[方法/ 过程]通过描述性研究、概念分析、思辨、对比、案例分析等方法,全方位剖析了战略情报预测模型的体系结构、作用机理、局限性与科学性。[结果/ 结论] 战略情报预测模型是谋求将定量方法应用于战略情报预测的尝试性探索。该模型无法完全替代情报分析人员的分析研判工作,但它突出了对假设和证据的管理,引入了指标体系、多元假设、概率评估等元素,增强了战略情报预测分析的科学性。该模型还可作为情报工作模式变革的牵引器,尤其是为人工智能技术在情报分析领域的应用搭建了平台。