[目的/ 意义] 分析美国针对内部威胁的信息安全管理体制与防范举措,有助于为我国防范内部威胁提供经验借鉴。[方法/ 过程]运用系统分析法,从法理框架、领导体制、宣传教育、培训及实践指南5 个方面对美国防范内部威胁的信息安全管理实践进行剖析。[结果/ 结论]美国防范内部威胁的信息安全管理实践对我国具有重要的借鉴意义,我们应该注重顶层设计、健全防范内部威胁的管理体系,推进共同治理、增强防范内部威胁的全民意识。