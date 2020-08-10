[1]刘崇瑞 王 聪.美国防范内部威胁的信息安全管理实践及启示[J].情报杂志,2020,(08):29.
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美国防范内部威胁的信息安全管理实践及启示()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年08期
页码:
29
栏目:
出版日期:
2020-08-10

文章信息/Info

Title:
Practice of American Information Security Management on MitigatingInsider Threats and Its Enlightenment
作者:
刘崇瑞1 王 聪2
1. 北京电子科技学院 北京 100070;2. 防灾科技学院 三河 065201
关键词:
信息安全国家安全内部威胁美国
摘要:
[目的/ 意义] 分析美国针对内部威胁的信息安全管理体制与防范举措,有助于为我国防范内部威胁提供经验借鉴。[方法/ 过程]运用系统分析法,从法理框架、领导体制、宣传教育、培训及实践指南5 个方面对美国防范内部威胁的信息安全管理实践进行剖析。[结果/ 结论]美国防范内部威胁的信息安全管理实践对我国具有重要的借鉴意义,我们应该注重顶层设计、健全防范内部威胁的管理体系,推进共同治理、增强防范内部威胁的全民意识。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01