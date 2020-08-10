[目的/ 意义]电子商务扶贫作为信息扶贫的一种具体形式,是当下帮助农村贫困地区脱离贫困的重要手段。近年来我国从中央到各级地方的各级政府出台了一系列有关在农村发展电子商务和电商扶贫的政策和文件,但文件中的政策逻辑与实际实施之间的实际距离与内在张力,表明相关政策仍有进一步完善的空间。[ 方法/ 过程] 以S县为例,先根据涉及该县的电商扶贫政策文本构建出电商扶贫政策逻辑模型,而后再以得到的政策逻辑模型作为框架审视田野调查中通过访谈、观察获得的文本资料与事实案例,发现当前的地方政府在电商扶贫政策制定过程中存在的问题,进而为电商扶贫的政策完善提出建议。[结果/ 结论]当前的地方政府在电商扶贫政策制定过程中存在政治压力过大与缺乏对扶贫工作参与者和扶贫对象意见的收集反馈等问题,破解当前问题的关键在于现代农业产业化,基于此提出了更加合理的政策逻辑模型。