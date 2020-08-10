[目的/ 意义]深入探讨学术图书补充计量指标的学科差异性,对把握学术图书的科学学特征有重要价值,为分学科学术评价提供参考,有助于完善学术图书影响力评价方法,丰富学术评价体系。[ 方法/ 过程] 采集了2009-2018 年Springer 平台32 个学科100 139 本图书的被引次数、在线提及、读者数、评论数和下载量5 个指标的数据,对图书已出版2 年、5 年、10 年的不同时间窗口数据做排序-频度拟合,得到各学科不同指标的负指数或负幂分布模型,从而分析不同学科学术图书的Bookmetrix 指标数值特征和动态变化规律,并对指标的相关性做了分析。[ 结果/结论]研究发现,理学类、人文类图书更体现经典性,而医学类、工学类、社科类图书更注重及时性;10 年内图书出版时间越长,Bookmetrix 指标相对差异越大,且评论数的相对差异较其他指标更大;医学类、工学类图书Bookmetrix 指标相对差异较小,而人文类、社科类、理学类则较大;指标间相关性亦呈现学科差异。