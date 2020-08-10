[目的/ 意义] 基于产业链视角进行专利主题识别和技术演化分析,探寻领域整体发展态势和主题内外部的关联。[方法/ 过程]以3D 打印领域为研究实例,依据专利文献分布和文献生命周期理论动态切分时间窗口,运用基于词权重的LDA 模型识别不同时间窗口下的技术主题。根据主题所属的技术环节,将其划分至产业链上、中和下游,并按时间演化对主题热度、内容关联与演化模式进行可视化展示与定量分析。[结果/ 结论] 基于产业链视角的技术演化研究,能发现不同环节的主题具有不同的演化发展特征,对协调各环节发展具有指导作用,有助于形成完整的全产业链技术竞争优势。