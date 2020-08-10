[1]丰米宁 魏 凤 李 健 郑 雷.产业链视角下的主题识别与技术演化研究*―――以3D 打印领域为例[J].情报杂志,2020,(08):46.
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产业链视角下的主题识别与技术演化研究*―――以3D 打印领域为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年08期
- 页码:
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46
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-08-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Topic Identification and Technology Evolution from the Perspectiveof Industrial Chain―A Case Study of 3D-Printing
- 作者:
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丰米宁1; 2; 3 魏 凤1; 3 李 健4 郑 雷4
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1. 中国科学院武汉文献情报中心 武汉 430071;2. 中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系 北京 100190;3. 科技大数据湖北省重点实验室 武汉 430071;4. 南瑞集团有限公司 南京 211106
- 关键词:
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产业链; LDA; 主题识别; 时序关联; 演化分析
- 摘要:
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[目的/ 意义] 基于产业链视角进行专利主题识别和技术演化分析,探寻领域整体发展态势和主题内外部的关联。[方法/ 过程]以3D 打印领域为研究实例,依据专利文献分布和文献生命周期理论动态切分时间窗口,运用基于词权重的LDA 模型识别不同时间窗口下的技术主题。根据主题所属的技术环节,将其划分至产业链上、中和下游,并按时间演化对主题热度、内容关联与演化模式进行可视化展示与定量分析。[结果/ 结论] 基于产业链视角的技术演化研究,能发现不同环节的主题具有不同的演化发展特征,对协调各环节发展具有指导作用,有助于形成完整的全产业链技术竞争优势。
更新日期/Last Update:
1900-01-01