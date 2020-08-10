[1]丰米宁 魏 凤 李 健 郑 雷.产业链视角下的主题识别与技术演化研究*―――以3D 打印领域为例[J].情报杂志,2020,(08):46.
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产业链视角下的主题识别与技术演化研究*―――以3D 打印领域为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年08期
页码:
46
栏目:
出版日期:
2020-08-10

文章信息/Info

Title:
Research on Topic Identification and Technology Evolution from the Perspectiveof Industrial Chain―A Case Study of 3D-Printing
作者:
丰米宁123 魏 凤13 李 健4 郑 雷4
1. 中国科学院武汉文献情报中心 武汉 430071;2. 中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系 北京 100190;3. 科技大数据湖北省重点实验室 武汉 430071;4. 南瑞集团有限公司 南京 211106
关键词:
产业链LDA主题识别时序关联演化分析
摘要:
[目的/ 意义] 基于产业链视角进行专利主题识别和技术演化分析,探寻领域整体发展态势和主题内外部的关联。[方法/ 过程]以3D 打印领域为研究实例,依据专利文献分布和文献生命周期理论动态切分时间窗口,运用基于词权重的LDA 模型识别不同时间窗口下的技术主题。根据主题所属的技术环节,将其划分至产业链上、中和下游,并按时间演化对主题热度、内容关联与演化模式进行可视化展示与定量分析。[结果/ 结论] 基于产业链视角的技术演化研究,能发现不同环节的主题具有不同的演化发展特征,对协调各环节发展具有指导作用,有助于形成完整的全产业链技术竞争优势。

相似文献/References:

[1]李牧南 王雯殊.基于文本挖掘的人工智能科学主题演进研究*[J].情报杂志,2020,(06):82.

更新日期/Last Update: 1900-01-01