[1]陈 峰.竞争情报推动产业创新发展的案例分析[J].情报杂志,2020,(08):1.
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竞争情报推动产业创新发展的案例分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年08期
页码:
1
栏目:
出版日期:
2020-08-10

文章信息/Info

Title:
On the Relationship between Competitive Intelligence Services and IndustryInnovative Development Based on a Case Study
作者:
陈 峰
中国科学技术信息研究所 北京 100038
关键词:
竞争情报产业创新科技咨询调研方法技术尽职调查案例最佳实践
摘要:
[目的/ 意义]“创新发展情报先行”的论断能否得到产业界的认同,取决于情报学能否展示有说服力的实际案例。通过实际案例阐释竞争情报在产业创新发展中的作用,为产业界乃至政府部门认同“创新发展情报先行”的论断提供佐证,为情报工作者更好服务产业提供参考。[方法/ 过程] 对中国本土某管理咨询公司的业务深入研究,在深度访谈基础上挖掘提炼形成了该公司推动中国大豆异黄酮产业创新发展案例。从竞争情报专业视角对案例进行了详细介绍,从产业创新发展需要的竞争情报服务特点、竞争情报能够引领支撑产业创新发展的关键成功因素、外部专业信息服务机构自身工作的创新与目标产业创新发展的关系、服务产业的竞争情报产品线特点、能够长期持续提供高质量产业竞争情报服务的工作机制和支持条件5 个方面进行了分析。[结果/ 结论] 为产业界乃至政府部门认同“创新发展情报先行”的论断提供了有说服力的中国本土案例,从竞争情报工作怎样更好服务产业创新发展的视角对案例进行了详细分析,为做好面向产业创新发展的竞争情报乃至所有情报信息服务工作提供了参考。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01