[1]曹园园 隆清琦 胡保亮.老年群体社交网络活跃使用行为影响因素研究*―――社会资本与情感依恋视角[J].情报杂志,2020,(08):166.
点击复制
老年群体社交网络活跃使用行为影响因素研究*―――社会资本与情感依恋视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2020年08期
- 页码:
-
166
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2020-08-10
文章信息/Info
- Title:
-
A Study on the Influencing Factors of Active Use Behavior of Social Networkin Elderly Group:Social Capital and Emotional Attachment Perspective
- 作者:
-
曹园园1 隆清琦2 胡保亮1
-
1. 杭州电子科技大学 杭州 310018;2. 浙江财经大学 杭州 310012
- 关键词:
-
社交网络老年用户; 社会资本; 情感依恋; 活跃使用行为; 依恋焦虑
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 当下老年用户已成为社交网络领域新的用户增长点,激发老年群体活跃使用行为对于保持社交网络平台竞争力具有重要意义。[方法/ 过程]基于社会资本与情感依恋理论构建了老年群体活跃使用行为影响因素模型,检验了不同依恋焦虑水平下老年用户的异质性。以微信老年用户为调研对象进行了模型验证。[ 结果/结论]研究结果表明:结合型与桥接型社会资本均对人际依恋和群组依恋有正向影响,其中结合型社会资本的作用较大;人际依恋通过网站依恋间接作用于活跃使用行为,群组依恋对网站依恋没有显著作用;网站依恋对四种活跃使用行为均具有显著的正向作用,其中对关系维持行为作用最大;依恋焦虑在网站依恋与四种活跃使用行为之间分别表现出不同强度的调节效应。
更新日期/Last Update:
1900-01-01