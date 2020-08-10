[目的/ 意义] 当下老年用户已成为社交网络领域新的用户增长点,激发老年群体活跃使用行为对于保持社交网络平台竞争力具有重要意义。[方法/ 过程]基于社会资本与情感依恋理论构建了老年群体活跃使用行为影响因素模型,检验了不同依恋焦虑水平下老年用户的异质性。以微信老年用户为调研对象进行了模型验证。[ 结果/结论]研究结果表明:结合型与桥接型社会资本均对人际依恋和群组依恋有正向影响,其中结合型社会资本的作用较大;人际依恋通过网站依恋间接作用于活跃使用行为,群组依恋对网站依恋没有显著作用;网站依恋对四种活跃使用行为均具有显著的正向作用,其中对关系维持行为作用最大;依恋焦虑在网站依恋与四种活跃使用行为之间分别表现出不同强度的调节效应。