[目的/ 意义] 本体是知识共享和推理的重要工具,实现安全事故本体构建对于减少安全管理活动中的人力成本和事故管理信息共享具有重要意义。[方法/ 过程]以安全信息认知模型为构建对象,基于事件本体在动态表达方面的优势,选取L_EO 模型建立适用于各类安全场景的事件本体模式。通过对经典安全事故模式进行事件本体构建,抽象得到一般安全事故结构,结合安全信息认知模型中的概念及逻辑关系对事件本体的分类关系、事件类及要素间的非分类关系进行构造,建立了一个单信源、单信宿的事故事件本体模型。并通过对复杂认知过程的深入分析,丰富了事件本体模型在并联、聚合认知场景下的构建方法。最后通过生产事故实例,从场景描述、逻辑分析和推导等方面对事故事件本体模型的构建进行了演示。[结果/ 结论] 提出了一种安全场景的推理分析和共享安全管理方案的事件本体模型,为安全科学领域事故场景自动化分析研究提供了新思路。