[目的/ 意义] 及时挖掘实体清单中中方的最新信息有助于提前洞察美方对华技术出口管制的战略意图,进而为中方突破美方技术封锁提供决策建议。[方法/ 过程] 以2019 年11 月30 日下载的实体清单为数据源,综合管制商品目录及出口控制分类编码体系,重点分析中国大陆受限机构类型、技术出口管制领域、技术出口管制形式、技术出口管制原因。[结果/ 结论]中方受限机构以企业为主;技术管制领域主要为电子、计算机、通信、材料化学4 类;美方出于国家安全、核不扩散、海外政策三类原因,控制4 大管制领域的材料、元件器出口输出。针对美国对华技术出口管制时机敏感化、范围扩大化、对象龙头化的新形势,中方应从提升企业技术突破与合规管理、优化竞争情报专题服务、争取国外合作与支持等方面综合应对。