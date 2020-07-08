[目的/ 意义]构建从用户生成数据中凝聚需求情报并将其推送给运营者的完整框架模型,为学术APP 平台智能挖掘用户需求提供思路引导。[方法/ 过程]首先从学术APP 用户需求表达状态出发,剖析用户需求表达的三种典型形式;然后结合需求情报要求及需求聚合方法,提出基于用户聚合的用户标签、基于主题聚合的信息需求主题图谱以及基于文本聚合的服务需求摘要三种需求情报生成方式,最后在分析需求情报推送实现路径的基础上形成整体框架模型,并结合具体实验展示原型实例。[结果/ 结论] 简洁的需求情报可有效减轻需求识别负担,聚合的方法为情报的生成提供了技术支撑,基于需求聚合的学术APP 用户需求情报推送模型对数据驱动情境下学术APP平台提高决策效率、优化服务水平有重要参考价值。