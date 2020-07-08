相似文献/References:
[1]王黎明 张啸岳 俞立平.论文作者数与被引频次关系的再思考*[J].情报杂志,2019,(09):166.
[2]张 洋 庞进京 赵旭峰.基于排序空间的学术期刊综合评价指标体系研究*[J].情报杂志,2019,(12):184.
[3]李 鑫 任俊霞.基于引文指标和Altmetrics 指标的期刊影响力综合评价研究―――以国际图书情报学期刊为例[J].情报杂志,2020,(01):146.
[4]邓 潇 王伟明 徐海燕.复杂网络视角下的学术期刊动态评价方法[J].情报杂志,2020,(02):183.
[5]虞 为 翟雅楠 陈俊鹏.百度学术用户体验信息内容研究*[J].情报杂志,2020,(02):134.
[6]徐小莹 李 辉.基于深度自编码器的学术期刊影响力排序与分区方法*[J].情报杂志,2020,(04):145.
[7]俞立平 江 菲.学术期刊论文下载量的年内时间规律研究*[J].情报杂志,2020,(04):140.
[8]李建中 俞立平 张再杰.国内学术期刊载文量持续下降现象分析*―――以图书馆、情报与文献学期刊为例[J].情报杂志,2020,(02):176.