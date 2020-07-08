[目的/ 意义]目前影响因子等引文相关数据为基础的期刊评价指标虽广泛应用,但也在学界饱受争论。该研究基于生态位视角,提出全新的期刊评价思路。[方法/ 过程] 引入生态位理论,探讨在学术交流生态系统中各期刊对赖以生存的作者资源的竞争状况,利用期刊生态位宽度和生态位重叠度进行计算,分析了与“影响因子”等切入视角不同的评价期刊新指标,并对相关指标的有效性问题进行讨论。[结果/ 结论] 分析表明,期刊生态位宽度和生态位重叠度指标可以与期刊影响因子等指标相辅相成,能够对期刊评价指标体系相关研究作有效补充,可用作国内期刊评价的新尝试。