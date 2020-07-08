[目的/ 意义]现阶段,高价值专利培育是专利工作的重点内容,研究TRIZ 在高价值专利培育工作中的创新应用,并提出高价值专利培育工作的具体方式,对丰富我国高价值专利培育理论,建设知识产权强国具有重要意义。[方法/ 过程]分析现有文献中TRIZ 的应用方式及高价值专利培育工作的实际情况,结合TRIZ 的思维方式及研究成果,提出TRIZ 在高价值专利培育工作中的创新应用方式。[ 结果/ 结论] 该文提出了结合TRIZ 原理的创新专利分析方法,采用TRIZ 思维的专利市场价值评估模型,利用TRIZ 思维的专利质量提升工作流程,为专利工作者培育高价值专利提供了针对性、实效性较强的参考。