[1]杨鑫超 张 玉* 杨伟超.TRIZ 在高价值专利培育工作中的创新应用研究[J].情报杂志,2020,(07):54.
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TRIZ 在高价值专利培育工作中的创新应用研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年07期
页码:
54
栏目:
出版日期:
2020-07-08

文章信息/Info

Title:
Research on the Innovative Application of TRIZ in the Cultivation of High Value Patent
作者:
杨鑫超12 张 玉1* 杨伟超1
1. 国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心 天津 300304;2. 河北工业大学 天津 300401
关键词:
TRIZ专利价值评估专利分析专利质量提升高价值专利培育
摘要:
[目的/ 意义]现阶段,高价值专利培育是专利工作的重点内容,研究TRIZ 在高价值专利培育工作中的创新应用,并提出高价值专利培育工作的具体方式,对丰富我国高价值专利培育理论,建设知识产权强国具有重要意义。[方法/ 过程]分析现有文献中TRIZ 的应用方式及高价值专利培育工作的实际情况,结合TRIZ 的思维方式及研究成果,提出TRIZ 在高价值专利培育工作中的创新应用方式。[ 结果/ 结论] 该文提出了结合TRIZ 原理的创新专利分析方法,采用TRIZ 思维的专利市场价值评估模型,利用TRIZ 思维的专利质量提升工作流程,为专利工作者培育高价值专利提供了针对性、实效性较强的参考。
更新日期/Last Update: 1900-01-01