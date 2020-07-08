[目的/ 意义]智能化信息抽取工具是情报3. 0 工作流程中的技术基础。构建一个信息抽取系统智能化地进行情报采集和情报处理,生成研究对象人物相关的会议活动情报信息,从而揭示某些(比如研究热点、政策评价、人物意图等)特征、变化及规律,以满足情报人员的快速情报判读需求,发挥决策支持的功能。[ 方法/ 过程] 设计并实现了一个人物相关会议信息抽取系统,面向互联网信息智能化抽取特定人物对象相关的会议信息,包括会议名称、会议时间、会议主题和人物观点,最后生成事件列表以及经过可视化处理的事件时间演化图提供给用户。[ 结果/ 结论]该文设计实现的信息抽取系统能够快速准确地抽取有价值的情报信息,解决了情报3. 0 时代信息过载的难题,实现了以智能化工具支撑情报判读与决策。